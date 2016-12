REPATRIAÇÃO Municípios de MS terão R$ 81 milhões das multas de repatriação para alíviar contas Anúncio deve colocar um fim às ações movidas por prefeituras para receber parte do repasse

Municípios de Mato Grosso do Sul terão uma verba extra de R$ 81 milhões para ajudar a fechar as contas neste fim de mandato. Em sua primeira visita ao Nordeste depois da posse, Michel Temer afirmou, ontem, que parte da multa do programa de repatriação de recursos do exterior também será divida com os municípios. Até então, o governo federal havia aceitado dividir os recursos da multa somente com os estados.

“Além disso, muito recentemente nós decidimos que também no tocante à multa sob a qual havia uma dúvida, esta multa será partilhada também com os governadores. E até devo registrar ­ acho que é o primeiro momento que falo disso ­ também com os municípios. Os municípios também estão em dificuldades muito grandes e esta verba será dividida também com os municípios”, disse Temer. O discurso foi realizado no município de Floresta, em Pernambuco, e enviado pela Presidência.

(*) A reportagem, de Renata Prandini, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.