MONTANTE Municípios de MS terão R$ 6,948 milhões do segundo decêndio do FPM No País, serão distribuídos R$ 591,671 milhões no segundo repasse do FPM de maio

Municípios de Mato Grosso do Sul receberão R$ 6.948.703,22 do segundo repasse de maio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Conforme informações da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o segundo decêndio será de R$ 10,857 milhões brutos, 20,9% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Deste total, foram descontados R$ 2,171 milhões de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), R$ 1,628 milhão da Saúde e 108,573 mil do Pasep.

O montante líquido será fatiado entre os municípios do Estado de acordo com o coeficiente de cada um.

Ao contrário do primeiro decêndio de maio, em que Campo Grande teve queda de 15% em comparação a 2016, no segundo repasse houve aumento de 11,6%: enquanto em 2016 a Capital havia recebido R$ 1,024 milhão, neste decêndio o repasse será de R$ 1,143 milhões (R$ 731,964 mil líquidos).

No primeiro decêndio, os municípios sul-mato-grossenses haviam recebido R$ 79,046 milhões brutos do FPM, 8,04% a menos em comparação ao mesmo período do ano passado. O valor líquido do decêndio é de R$ 50,589 milhões.

PAÍS

Em todo o País, serão distribuídos R$ 591,671 milhões no segundo repasse do FPM de maio. O montante já considera o desconto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Em valores brutos, incluindo a dedução do Fundeb, o montante é de R$ 739.589.346,68.

Estimativas da Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontam que, comparado ao mesmo período de 2016, o valor teve um crescimento de 26,3%. O aumento não considera os efeitos da inflação.

Descontando-se a inflação, o aumento é de 22,3%. Até este segundo decêndio, o montante de FPM já totaliza R$ 37,1 bilhões, crescimento de 4,92% em relação ao ano passado.