DESIGUALDADE Mulheres trabalham mais e ganham em média R$ 770 a menos que os homens Jornada semanal da mulher é quase uma hora maior, aponta IBGE

Mulheres recebem em média R$ 770 a menos que os homens em Mato Grosso do Sul, segundo aponta a Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2016), divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Conforme a publicação, salário médio dos homens no Estado é de R$ 2.326, enquanto o das mulheres é de R$ 1.556. Renda das mulheres equivale a 66,8% do renda dos homens.

No comparativo entre trabalhos formais e informais, também há diferença entre os salários. Mulheres que trabalham com carteira assinada recebem em média R$ 1.841, o que representa R$ 645 a menos do salário médio masculino, de R$ 2.486.

Já no mercado de trabalho informal, diferença entre rendas é de R$ 739, sendo média de R$ 1.148 para mulheres e R$ 1.887 para os homens.

Diferença é ainda maior quando considerada a jornada de trabalho, que aponta que mulheres trabalham quase uma hora a mais por semana, com jornada total de 53 horas semanais, enquanto a jornada masculina é de 52,2 horas.

No entanto, conforme o IBGE, jornada semanal é calculada somando as horas gastas no trabalho principal e nos afazeres domésticos.

Neste segundo quesito, mulheres dedicam o dobro do tempo que os homens. Atividades domésticas ocupam 18,7 horas semanais das mulheres e nove horas dos homens.

Ainda conforme dados do SIS, também há diferença quanto aos cargos ocupados, sendo as mulheres minoria em cargos de direção ou chefia.