Felpuda

O acordo de delação premiada fechado pelo doleiro Lúcio Funaro, preso em Brasília, já está tirando o sono de alguns políticos de Mato Grosso do Sul. Ele era encarregado de pegar dinheiro da JBS e de outras empresas para dezenas de políticos do PMDB espalhados pelo País afora. Funaro era considerado “o cara” do então todo-poderoso ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, preso em Curitiba. Assim sendo... Ester Figueiredo