Fechamento de empresas Mudança de cenário econômico só acontecerá com ações de força-tarefa Levantamento revela que ano passado 2,6 mil empresas fecharam em MS

Depois de levantamento da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) revelar que no ano passado 2.670 empresas foram extintas no Estado, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), João Carlos Polidoro, afirmou que somente força-tarefa será capaz de reverter o cenário negativo.

Para o presidente da associação, para que a máquina da economia volte a girar, são necessárias ações que dependem do Governo Federal, Municipal e Estadual. “Para que as empresas possam ter movimento, capacidade de empregar e principalmente de investir”, afirmou.

Com as ações dos governos, chamadas por Polidoro de "micro ações”, será possível incentivar empresários porque na visão dele a movimentação da economia não será retomada pelo consumo.

“Estamos vendo que o início não vai ser pelo consumo, precisamos de credibilidade política para que empresários desenvolvem seus negócios”.

CENÁRIO RUIM

O fechamento de média de 7 empresas por dia representa o pior resultado da série histórica dos últimos 12 anos e que equivale a um aumento de 21,8%, ou 479 empresas, em comparação ao ano passado, ano até então recordista. Em 2015, 2.191 empresas fecharam as portas no Estado.

Somente no mês de dezembro, 245 empresas fecharam as portas no Estado, terceiro índice mais alto de todo o ano, atrás do resultado de junho (272 empresas extintas) e maio (259).