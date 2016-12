mercado imobiliário MS tem a terceira maior proporção

de imóveis para locação do País Estagnação da construção civil pode resultar em alta no preço dos alugueis

A desaceleração da construção civil no Estado pode causar aumento no valor do aluguel residencial em 2017. A projeção é do Sindicato de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis/MS), que ainda inclui as dificuldades na obtenção de crédito e financiamento para compra de uma casa ou apartamento como propulsores do possível crescimento no preço da locação.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015, 21,6% dos domicílios sul-mato-grossenses são alugados — o que corresponde a 196 mil residências em um universo de 905 mil.

Os dados colocam o Estado com terceira maior proporção de casas ou apartamentos alugados no País, atrás apenas do Distrito Federal (30,7%) e de Goiás (22,5%), ambos na região Centro-Oeste.

A procura por lugares para locação deve crescer no próximo ano, conforme explica o corretor e diretor administrativo do Sindimóveis/MS, Willian Morais. “Pode refletir [em aumento no preço do aluguel residencial]. Existe uma defasagem, com menos lançamentos e construções para serem entregues em 2017, que pode ocasionar em acréscimo na demanda por imóveis para alugar”.

