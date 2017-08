Reação em cadeia MS pode se firmar como maior

produtor de celulose do País Principais fábricas do estão no Estado e uma delas em expansão

Com duas das principais fábricas de celulose do País instaladas em Três Lagoas, sendo uma delas em expansão, Mato Grosso do Sul pode se transformar no maior produtor de celulose do País nos próximos meses. A Eldorado está em viade ser vendida pelo grupo J&F. No fim de semana, a companhia recebeu, segundo matéria do Valor, maior proposta pela fábrica (R$ 15,8 bilhõeses), ofertados pela April, da Indonésia. Agora, são três interessadas: April, Arauco e Fibria. O comprador receberá junto o projeto de expansão pré-iniciado.

No outro lado, a Fibria inicia, em setembro, as operações da segunda linha de produção da fábrica, que, quando atingir sua capacidade máxima, vai incrementar a produção estadual de celulose em 67,2%.

Conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), de janeiro a julho deste ano, Mato Grosso do Sul destinou ao mercado externo 1,345 milhão de toneladas de celulose braqueada, o que resultou em receita de US$ 536,235 milhões. O resultado foi o terceiro mais alto do País, atrás somente do Espírito Santo (US$ 543,787 mi) e Bahia (US$ 538,451 mi). A expectativa, no entanto, é que este resultado mude nos próximos meses. A projeção é que seja incrementada em até 300 mil toneladas, o que corresponderá a um aumento de 10,34% na produção estadual ainda neste ano.

*Leia a reportagem, de Renata Prandini, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.