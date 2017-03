CAGED MS começa o ano com melhor resultado na geração de empregos em três anos Saldo entre contratações e demissões foi de 871 postos de trabalho formais

Mato Grosso do Sul começou o ano com saldo positivo na geração de empregos, com saldo de 871 novos postos de trabalho formais em janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho.

Resultado é o melhor para o mês dos últimos três anos. No ano passado, Estado perdeu 163 postos de trabalho no primeiro mês. Saldo foi pior em 2015, quando foram fechadas 1270 vagas.

Em janeiro deste ano, foram contratados 20.510 empregados com carteira assinada e foram demitidos 19.639 no Estado. Variação é de 0,17% em relação ao mês anterior.

Saldo positivo do Estado vai na contramão do resultado nacional, que registrou fechamento de 40.864 postos de trabalho formais no primeiro mês do ano.

Único setor de atividade econômica que demitiu mais do que contratou foi comércio, que fechou o mês com saldo negativo de – 492. Resultado pode ser explicado por conta das demissões de funcionários contratados para vendas de fim do ano.

Demais setores tiveram resultado positivo, sendo construção civil o que teve melhor resultado, com 370 novas vagas, seguido por serviços (344), indústria de transformação (340), agropecuária (206), serviços industriais de utilidade pública (95), extrativa mineral (6) e administração pública (2).

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, Três Lagoas foi o que mais contratou, com saldo de 357 vagas entre contratações e demissões. Em contrapartida, Dourados registrou o pior resultado, com fechamento de 124 postos de trabalho.

Em Campo Grande, foram admitidas 8.059 pessoas e demitidas 7.889, com saldo de 170 vagas.