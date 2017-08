praga nas lavouras MS abateu 1.444 javalis

em manejo controlado do Ibama Instrução normativa permite abate para controle populacional e ambiental

Quatro anos após entrar em vigor instrução normativa federal que regulamenta o manejo do javali, com autorização do abate para controle populacional e ambiental, 1.444 animais foram abatidos em Mato Grosso do Sul, mais da metade deles (802) somente no ano passado, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado.

Os números referem-se aos relatórios de manejo informados ao órgão entre o período de 2013, ano da normatização, até dezembro de 2016 e podem ser ainda maiores, já que os dados deste ano ainda não foram consolidados.

Em menor proporção, o número de pessoas autorizadas a abater javalis no Estado, chamados manejadores, também acompanha a tendência de aumento.

De acordo com informações do analista ambiental Michel Lopes Machado, do Ibama-MS, depois de um primeiro e segundo anos de adesão muito baixa e da falta de informações, vem crescendo o número de manejadores cadastrados para atuar no controle formal de abate dos animais.

De 11 e 16 cadastrados, respectivamente em 2013 e 2014, o número de declarantes de manejo do animal chegou a 170 em 2016.

Ainda conforme o relatório do Ibama, os 1.444 abates informados foram realizados em 26 municípios, com maior concentração em Dourados.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.