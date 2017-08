dá para acreditar? Ministro Henrique Meirelles aposta

em volta do crescimento

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os dados recentes da economia brasileira apontam que o PIB do país voltou a crescer.

Ele, no entanto, não descartou a possibilidade de retração do PIB no segundo trimestre -o dado será conhecido no mês que vem.

"Pode dar um índice próximo de zero ou até um pouco negativo, por causa do crescimento muito forte de 1% do primeiro trimestre", disse o ministro.

De acordo com Meirelles, o indicador de atividade econômica do BC (que apontou alta de 0,25% no segundo trimestre), conjugado com os números mais recentes dos setores de serviços e varejo e a criação líquida de emprego com carteira nos primeiros sete meses, aponta que "o Brasil já voltou a crescer."

CENÁRIO

Para 2018, o ministro disse que a expectativa é começar o ano com um crescimento num ritmo "próximo de 3%."

Todas as projeções, ressaltou Meirelles, dependem da aprovação, no Congresso, das reformas, como a da Previdência, e das medidas propostas pelo governo para cumprir as novas metas fiscais.

"Elas são muito importantes para que o Brasil continue a crescer, e isso será o que vai mais importar para os parlamentares em 2018", afirmou.

Questionado sobre a pressão da "bancada do Refis" -grupo de parlamentares que busca alívios no refinanciamento da dívida-, Meirelles disse que acredita na aprovação do programa.