NEGÓCIO PRÓPRIO Microempreendedores somam 95,2 mil

em Mato Grosso do Sul, alta de 16% Abrir a própria empresa virou alternativa contra o acirramento da crise

Com o acirramento da retração econômica nacional e o crescimento da taxa de desemprego em Mato Grosso do Sul, afunilando ainda mais o mercado formal de trabalho, partir para o próprio negócio tem deixado de ser “segunda via” para se tornar a principal alternativa de renda de milhares de pessoas no Estado. Estatísticas do Portal do Empreendedor mostram que o número de microempreendedores individuais (MEI) sul-mato-grossenses aumentou 16% neste ano em comparação com o ano passado, considerando o total de empresas optantes pelo regime do Simples Nacional no período encerrado em novembro de 2016 e o correspondente ao mesmo mês de 2015.

Ao todo, são 95.259 MEI exercendo atividade no Estado atualmente, frente aos 82.174 de um ano antes. Em média, significa que foram mil novas microempresas abertas por mês no Estado, ou 54 por dia, considerando o total de dias úteis por mês.

Os números seguem tendência diferente daqueles apresentados pelas demais empresas do Estado. De acordo com último balanço estatístico divulgado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), de janeiro a novembro foram abertos no Estado 5.303 empreendimentos, número 5,2% inferior ao do mesmo intervalo de 2015, menor número de novos negócios para o período em 16 anos.

