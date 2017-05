PARA O COMÉRCIO Mesmo com FGTS, comércio da Capital prevê Dia das Mães morno Expectativa é que Caixa libere R$ 68 milhões em Campo Grande

Mesmo com a liberação da terceira etapa dos saques de Fundos de Garantia de Tempo de Serviço (FGTSs) inativos, o comércio de Campo Grande não espera grandes altas nas vendas.

Conforme Omar Aukar, diretor da Associação Comercial e Industrial (ACI/CG), a expectativa realista se deve ao comportamento apresentado pelo consumidor nos últimos meses.

“A projeção é que o consumidor destine 20% do FGTS ao comércio. O restante é usado para pagar as contas ou até mesmo para poupar, uma vez que ainda está temeroso sobre o futuro”, destacou.

Desde esta sexta-feira estão liberados R$ 142,643 milhões em contas inativas de trabalhadores nascidos nos meses junho, julho e agosto.

Desse total, a ACI/CG estima que aproximadamente R$ 68 milhões seja concentrado em Campo Grande, que terá 11 agências da Caixa funcionando hoje em horário especial, das 9h às 15h, para atender aos trabalhadores. Em todo o Estado, serão 39 agências à disposição dos 136,3 mil trabalhadores.

“Pode ser que, pela data, haja uma reação hoje. Mas, estamos vivendo um Dia das Mães muito atípico. Até ontem, a reação era pequena e não foi só no meu segmento. O mês passado foi o 20º com queda consecutiva no varejo”, destacou.

Para o diretor, o impacto do FGTS só não é maior em decorrência do alto índice de endividamento das famílias.

“A inadimplência está subindo. Vimos notícias de até 100 imóveis retomados ao mês somente em Campo Grande. Quem recebe as parcelas vai pagar a prestação da casa. E não é só isso. É geral. As universidades nunca registraram inadimplência tão alta. Eu não duvido se, quando questionadas, as mães disserem que preferem ganhar dinheiro no lugar de presente”, disse Omar Aukar, que completa: “O que não deixa de ser positivo. Esse dinheiro virá para o comércio, possivelmente, na próxima semana”.

MILHÕES NA PRAÇA

Ao todo, serão liberados para saque, aproximadamente, o volume de R$ 564 milhões para trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Cerca de R$ 235,3 milhões já foram disponibilizados nas etapas anteriores, sendo R$ 89,2 milhões em março (para nascidos em janeiro e fevereiro) e R$ 146,1 milhões em abril (nascidos em março, abril e maio). Até o último levantamento, deste total, R$ 213,6 milhões haviam sido sacados pelos trabalhadores.

O banco informa também atendimento especial, abertura antecipada (de duas horas) será estendido para segunda e terça-feira, dias 15 e 16, respectivamente.

EM QUEDA

A falta de otimismo do comércio campo-grandense tem motivo. O levantamento do Movimento do Comércio Varejista (MCV), elaborado pela ACICG mensalmente, apontou que o mês passado foi o pior em vendas para um mês de abril desde o início da série histórica.

O estudo é baseado no sistema de pontos. De acordo com a ACI/CG, em abril, foram atingidos 82 pontos, contra 93 em março. O resultado também ficou cinco pontos abaixo do mesmo período de 2016.

“Desde novembro de 2016 não registrávamos indicador inferior ao ano anterior. Esse é o pior índice para o mês desde 2012, quando começamos a catalogar os dados”, conta o economista-chefe da ACICG, Normann Kallmus.

Para o economista, essa piora foi consequência dos muitos feriados e da greve em dias úteis. “Foram dias de “tempestade perfeita” para o setor terciário local, que conviveu com uma inacreditável sucessão de feriados e pontos facultativos, o que reduziu as vendas e aumentou os custos de quem precisou trabalhar”, relata.



A média do quadrimestre de 87 pontos contra 83 em 2016, segue demonstrando melhora nas condições gerais, mas geram preocupações em aspectos como a lenta retomada do consumo e o comportamento do nível de emprego.

METODOLOGIA

O MCV/ACICG é um índice apurado a partir da evolução dos dados do setor, englobando as transações realizadas entre empresas e também entre consumidores e o comércio.

Considerando a sazonalidade característica da atividade comercial, o MCV foi desenvolvido com base fixa definida pela média do desempenho do ano de 2014.