REVENDAs Mercado de carros usados inicia ano estagnado em Mato Grosso do Sul Volume comercializado cresceu em janeiro, mas não anima setor

O ano começou com as vendas de veículos seminovos e usados praticamente estagnadas em Mato Grosso do Sul. A comercialização teve aumento de apenas 0,8% entre janeiro de 2016 e janeiro deste ano, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Foram 14.442 unidades vendidas no primeiro mês deste ano, enquanto que no mesmo período do ano passado o montante foi de 14.327.

Em Campo Grande, o gerente de loja de veículos usados Lucas Gimenes confirma os números e define como “parecido com o ano passado” o resultado, e ainda acrescenta que “está meio devagar”. Apenas as vendas de motos tiveram alta em janeiro, de 5,9%, segundo os dados estaduais da Federação.

Se comparado com dezembro, quando foram 19.802 veículos vendidos, o desempenho de janeiro representou queda de 27,1%. O principal recuo foi no setor dos automóveis, que passaram de 12.049 para 8.180 unidades (-32,1%). “De setembro a dezembro, foi muito bom, só que agora o movimento está bem fraco”, diz o gerente de outra revenda, Carlos Roberto de Assis.

(*) Reportagem completa está na edição de hoje do Correio do Estado.