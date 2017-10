Desenvolvimento Mato Grosso do Sul terá

R$ 12,7 bilhões de indústrias Quatro empresas vão operar com força total no próximo ano

Até o primeiro semestre de 2018, deverão entrar em operação mais quatro indústrias em Mato Grosso do Sul. A expectativa é da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems), baseada nas empresas em processo de instalação no Estado.

Conforme dados da federação, entre este ano e o ano que vem, os investimentos feitos no Estado devem somar R$ 12,715 bilhões. Destes, dois empreendimentos entraram em operação neste ano, a segunda linha de produção da Fibria, fábrica de celulose em Três Lagoas, com um investimento de R$ 7,7 bilhões. A unidade entrou em operação no mês passado. Quando estiver operando em capacidade total, a produção do complexo da fábrica em Três Lagoas (somando planta um e dois) será de 3,25 milhões de toneladas de celulose ao ano.

Da celulose, os investimentos migram para o setor de processamento de grãos. São dois empreendimentos em fase de instalação. O primeiro é da BBCA Group, empresa chinesa que está investindo R$ 3 bilhões, segundo maior valor no Estado, em uma indústria de processamento de grãos no município de Maracaju. Em operação, o empreendimento deverá gerar 400 empregos e terá uma capacidade para 1,25 milhão de toneladas ao ano de milho e 1 milhão de toneladas de soja ao ano.

*Confira a reportagem, de Renata Prandini e Rosana Siqueira, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.