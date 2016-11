CAGED MS tem recuperação na geração de empregos, com saldo de 7,9 mil vagas De janeiro a outubro, foram gerados 7.976 vagas de emprego no Estado

Mato Grosso do Sul teve saldo positivo na geração de empregos formais em outubro, com a criação de 1.010 postos de trabalho, melhor resultado para o mês dos últimos três anos.

No ano, saldo acumulado mostra que o Estado teve recuperação na criação de vagas de trabalho. De janeiro a outubro, foram geradas 7.976 vagas, enquanto no mesmo período de 2015, número era negativo, com perda de 2.667 postos de trabalho.

Dados são do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho.

De acordo com o levantamento, no mês passado foram admitidas 17.653 pessoas e demitidas 16.643.

Indústria de transformação e comércio foram os setores que tiveram os melhores resultados, com geração de 458 e 450 vagas, respectivamente. Também tiveram mais contratações que demissões os setores de serviços (232) e construção civil (32).

Agropecuária, que apresentou o melhor resultado em setembro, fechou 127 vagas em outubro. Porém, setor é o que tem maior saldo no ano, com 4.220 empregos gerados de janeiro a outubro.

Serviços industriais de utilidade pública (-22), extrativa mineral (-11) e administração pública (-2) também registraram variação negativa.

Entre os municípios do Estado com mais de 30 habitantes, Três Lagoas foi o que mais contratou, com 420 novos postos de trabalho, seguido de Campo Grande (200), Dourados (126), Maracaju (61), Ponta Porã (34), Sidrolândia (28), Corumbá (26), Paranaíba (21), Aquidauana (20), Coxim (16), Amambai (13) e Nova Andradina (12).

Apenas Rio Brilhante e Naviraí tiveram saldo negativo, com fechamento de 7 e 6 vagas, respectivamente.

No Brasil, foram fechadas 74.748 vagas formais em outubro. No acumulado do ano, são 751.816 postos de trabalho a menos.