ECONOMIA Mato Grosso do Sul tem queda de 7,84% nas exportações em janeiro O resultado é o pior para o mês desde 2014, quando registrou US$ 269,7 milhões

As exportações em Mato Grosso do Sul encerraram o mês de janeiro com queda de -7,84% na receita. O valor das vendas alcançou US$ 318,3 milhões no primeiro mês de 2016, enquanto que no mesmo período deste ano o montante foi de apenas US$ 293,4 milhões. O resultado é o pior para o mês desde 2014, quando registrou US$ 269,7 milhões. Em relação ao volume, a redução no comércio exterior foi ainda maior, de 27,7%. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

As importações também caíram (-10%), fechando janeiro com receita de US$ 184,5 milhões. Este é o pior desempenho registrado desde 2007, quando a receita foi de US$ 184,5 milhões. Em janeiro de 2016 o valor de produtos importados alcançou US$ 205,1 milhões.

PAÍS

No país, as exportações em janeiro foram de US$ 14,911 bilhões, com crescimento de 20,6% em relação ao mesmo mês de 2016. No primeiro mês do ano, as importações somaram US$ 12,187 bilhões, o que representou um aumento de 7,3% sobre igual período do ano anterior.

Na entrevista coletiva para comentar os dados, o diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do MDIC, Herlon Brandão, informou que a taxa de crescimento das exportações em janeiro foi a maior desde 2011, quando o aumento tinha sido de 28,2%. Em relação às importações, segundo Brandão, janeiro de 2017 teve a maior taxa de crescimento para o mês desde 2013 (14,7%).

O diretor também destacou o superávit de US$ 2,725 bilhões, o segundo maior para meses de janeiro desde 2006 (US$ 2,83 bilhões). Se comparado com o saldo registrado em janeiro de 2016 (US$ 915 milhões), o valor apresentou crescimento de 197,8%.