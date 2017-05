IMÓVEIS Mato Grosso do Sul deve ter R$ 1 bilhão

em recursos para habitação Somente em feirão que ocorre na Capital, volume de crédito é de R$ 500 mi

A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar R$ 1 bilhão em crédito para a habitação, neste ano, em Mato Grosso do Sul.

A informação foi dada nesta sexta-feira, pelo gerente regional da Construção Civil do banco, Ubiratan Rebouças Chaves, durante a abertura da Feira de Negócios e Oportunidades.

Somente para o evento, que ocorre até domingo na Capital, com 3 mil imóveis para comercialização (entre lançamentos, na planta, prontos e usados), estão sendo injetados R$ 500 milhões para negócios.

Entre as facilidades apresentadas pelas imobiliárias, incorporadoras e construtoras nesta edição da feira de imóveis de Campo Grande, ele destaca a isenção de taxa de registro do cartório ou outras, que representariam desconto de R$ 5 mil.

De acordo com Marcos Augusto Netto, presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), entidade que realiza o feirão em parceria com a Caixa, a grande aposta do feirão deste ano são os imóveis no valor de R$ 100 mil, da faixa 1,5, para famílias com até R$ 2,6 mil de renda.

