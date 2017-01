Hora de se virar Mais de 200 cursos online e gratuitos

para quem quer empreender

Todo empreendedor sabe a importância da capacitação. Mesmo assim, reservar tempo e dinheiro para investir em si mesmo passa longe de ser uma tarefa fácil. O Sebrae resolveu ajudar quem deseja aprender mais um pouco sobre empreendedorismo.

A instituição disponibiliza gratuitamente todos os seus cursos online em uma única plataforma, o EAD Sebrae. No portal, estão à disposição do empreendedor mais de 200 materiais completos.

O objetivo da iniciativa é incentivar a capacitação do empreendedor neste início de ano, período conhecido pela alta procura de cursos e mentorias. Sem a necessidade de qualquer investimento, os cursos do Sebrae contam com vagas ilimitadas e acesso imediato. Entre os temas disponíveis na plataforma, estão legislação, e-commerce, gestão financeira, redes sociais, microempreendedor individual e muito mais.

Os cursos são divididos em temas, segmentos e estado de atuação. Na plataforma, por exemplo, é possível encontrar cursos disponíveis para quem já tem um negócio e para quem está pensando em abrir a sua empresa.



A plataforma também conta com materiais em diferentes formatos, como jogos, vídeos e oficinas. Do total do material, 95 são exclusivos para quem já possui Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).