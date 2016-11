MAIS BARATO Lojas de shopping terão descontos

de até 80% na Black Friday, veja lista Promoções começam às 8h de amanhã e vão até domingo

Na tentativa de promover o consumo e movimentar as vendas nas lojas, os shoppings em Campo Grande preparam diferentes ações para a Black Friday, que acontece amanhã. Em alguns locais, a promessa de promoções deve estender-se até o domingo.

Os descontos anunciados chegam a 80% em diferentes itens. Alguns mais caros, como brinco de ouro, que tem valor de R$ 2,9 mil e vai custar R$ 1.450; mas há também opções mais em conta, como batom que tem preço de R$ 25,99 e vai sair por R$ 12,95.

Índice Cielo do Varejo Ampliado indicou que ano passado as vendas com a Black Friday tiveram crescimento nominal de 14,5%. A BRMalls, que administra o Shopping Campo Grande, divulgou que a tendência é de nova rodada de bons negócios agora em 2016 porque a pesquisa na internet pelo termo "black friday" tem representado grande interesse de internautas.

O Shopping Norte Sul, por exemplo, vai abrir às 8h amanhã e quase todas as suas 150 lojas terão preços diferenciados até domingo. O Shopping Bosque dos Ipês informou que os descontos chegam a 80% e quem for ao local não vai pagar estacionamento.

No Pátio Central, 80% das mais de 50 lojas aderiram à Black Friday, que vai durar de amanhã até dia 3 de dezembro. O horário de funcionamento será normal, de segunda a sábado, das 8h às 19h e a praça de alimentação ficará aberta até 21h. As refeições, inclusive, estarão mais baratas nesse período. Prato que normalmente custa R$ 22,80 vai ficar por R$ 13,90.

Alguns dos centro comerciais divulgaram a relação

SHOPPING BOSQUE DOS IPÊS

Não divulgou itens em promoção. Informou que descontos podem chegar a 80% e estacionamento será gratuito.

SHOPPING CAMPO GRANDE

Funcionamento das 10h às 23h na sexta-feira.

Fone Monster DNA, na loja iPlace, com 50%, de R$ 799,00 por R$ 399,00.

Camicado, um Porta Cereal, de R$ 269,00 por R$ 129,90.

Toplaser descontos de 50% em todos os pacotes de depilação a laser, e entre 30% e 40% em pacotes de estética.

Cinemark com 50% de desconto no ingresso na sexta-feira para quem baixar o aplicativo do Shopping no celular e mostrar a tela da promoção na bilheteria.

Estacionamento preço único R$ 7.

PÁTIO CENTRAL

Ternos de 499,99 por 199,99.

Camisa masculina de 299,90 por 89,97.

Perfume de 86,90 por 60,00.

Calçado de 139,99 por 99,99.

Óculos de sol de 280,00 por 165,00.

Brinco semi joia de 212,00 por 70,00.

Cinto feminino em couro de 129,99 por 29,99.

Refeição de 22,80 por 13,90.

SHOPPING NORTE SUL

Na sexta funciona das 8h às 22h, no sábado das 10h às 22h e no domingo, das 12h às 20h