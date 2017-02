CRISE ECONÔMICA Loja de roupas Marisa encerra atividades em unidade do Shopping dos Ipês Crise econômica motivou fechamento e funcionários podem ser realocados

Loja Marisa encerrou as atividades na loja localizada no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Segundo assessoria de imprensa da rede, crise financeira motivou o fechamento da unidade.

Em nota, Marisa informou que diante do cenário econômico do país, foram fechadas as lojas onde as demandas ficaram distantes do equilíbrio financeiro.

Rede informou ainda que está trabalhando para, dentro do possível, realocar os colaboradores da loja nas outras unidades da rede em Campo Grande.

Na Capital, Marisa tem três lojas, sendo nos shoppings Pátio Central, Campo Grande e Norte Sul.

Shopping Bosque dos Ipês, inaugurado em agosto de 2013, já teve o fechamento de outras duas lojas âncoras, sendo o hipermercados Walmart em 2015 e a C&A no ano passado.

Assessoria de imprensa do shopping disse que não vai se posicionar sobre o fechamento da Marisa.