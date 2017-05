negócios Lentidão nos negócios com as carnes,

mas preços seguem firmes

Os negócios acontecem de forma lenta nesta terça-feira para o mercado do boi gordo. Os pecuaristas voltam aos poucos aos negócios após o feriado. Além disso, alguns frigoríficos estão fora das compras aguardando uma melhor colocação no mercado.

Outro fator que colabora para a lentidão nas negociações é a melhor condição das escalas de abate das indústrias que, na maioria dos casos, já estão para a próxima semana.

Entretanto, este fator não foi suficiente para queda nos preços. De maneira geral o cenário ainda é de preços firmes.

Em São Paulo, a arroba do macho terminado está cotada em R$ 139,00, à vista, já descontando o Funrural. No estado as escalas de abate giram em torno de cinco dias.

Em curto prazo, fica a expectativa quanto ao aumento da oferta de animais terminados com a proximidade do final da safra.