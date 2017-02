Dourados Justiça determina nova assembleia

geral de credores da Usina São Fernando Reunião para apresentar plano será do dia 9 de março, em Dourados

A 5ª Vara Cível da Comarca de Dourados determinou a data para a realização da assembleia geral de credores da Usina São Fernando. A nova data foi agendada depois de o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) revogar, na segunda quinzena de janeiro deste ano, a liminar que suspendia a realização da assembleia com credores.

No ano passado, duas assembleias chegaram a ser marcadas, mas foram canceladas por determinação judicial. A última havia sido programada para o dia 18 de novembro de 2016, com segunda chamada para o dia 1º de dezembro. No entanto, foi suspensa após o grupo de credores representados pelo BNP Paribas ingressar com agravo de instrumento.

Em nota, a EXM Partners, que assessora o grupo São Fernando no processo de reestruturação, informou que a reunião está agendada para as 9h do dia 9 de março, no Cerrado Brasil, em Dourados. Caso seja necessário, a segunda chamada está definida para o dia 16 de março de 2017, no mesmo horário e local.

“Neste plano de recuperação judicial, são requentes as empresas São Fernando Açúcar e Álcool Ltda; São Fernando Energia I Ltda; São Fernando Energia II Ltda; São Marcos Energia e Participações Ltda; São Pio Empreendimentos Participações Ltda e Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/A Ltda”, informou a consultoria.

A usina está em processo de recuperação judicial há três anos e atualmente acumula uma dívida de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.