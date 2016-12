R$ 4,4 bi disponíveis Juros do Fundo do Centro-Oeste

caem para tentar ajudar economia Conselho Monetário Nacional autorizou redução do FDCO por três meses

Os juros praticados para quem toma empréstimo por meio do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) serão reduzidos. Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução nº 4.543 que diminui o encargo mínimo para 8,5% (era 9,5%) e o máximo para 10% (antes, 11%). Essa decisão foi tomada em reunião na quarta-feira (21).

As novas porcentagens passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2017 e serão válidas até 31 de março do próximo ano. O fundo tem disponível R$ 4,4 bilhões para empréstimo pelos próximos quatro anos.

"A Resolução nº 4.543 altera uma determinação anterior, a nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, que estabelece critérios, condições e prazos para a concessão de financiamentos pelos Fundos de Desenvolvimento", informou nota da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), divulgada hoje.

Essa nova medida determina que a menor taxa prevalecerá entre a data da aprovação da consulta prévia ou com a carta consulta e a data de contratação do financiamento. "A taxa de remuneração dos recursos dos fundos será correspondente ao período de vigência da taxa de juros efetivamente contratada”, detalhou a Sudeco.

Antônio Carlos Nantes de Oliveira, superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, garantiu que a medida deve ajudar no crescimento da região.

"A redução nas taxas dará mais segurança ao setor produtivo. Mais do que isso, a decisão do Banco Central é um fato concreto na direção da recuperação da nossa economia”, opinou.

EM TRATATIVAS

Duas empresas pretendem investir, a partir do financiamento do FDCO, R$ 41,2 milhões em Mato Grosso do Sul. Os empreendimentos estão previstos para serem instalados em Paranaíba.

A Empresa Caiapó Agrícola Ltda. visa a formação de lavoura de cana-de-açúcar em uma área de aproximadamente 7,5 mil hectares, no valor de R$ 24,7 milhões. O outro projeto foi proposto pela CERN – Campania Energia Renovável S.A. e objetiva a realocação de uma unidade produtora de etanol do Estado de São Paulo para Mato Grosso do Sul. O valor do investimento é R$ 16,5 milhões.

As consultas prévias já foram aprovadas e atual fase é de envio dos projetos para a Sudeco. O prazo de pagamento é de até 20 anos.