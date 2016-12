VEJA A LISTA Itaú, Bradesco e Skol têm marcas mais valiosas do Brasil, aponta consultoria

As marcas mais valiosas do Brasil são de bancos e cervejas -encabeçam a lista Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil.

O resultado faz parte do ranking produzido pela consultoria de marcas Interbrand, com as 25 marcas brasileiras mais valiosas de 2016, divulgado nesta quinta-feira (1º).

As marcas que mais cresceram de 2015 para 2016 foram Havaianas, Renner, Ipiranga, Bradesco e Lojas Americanas.

Duas novas marcas integram o ranking deste ano, na comparação com 2015: CVC (primeira agência de viagens a fazer parte da lista) e Magazine Luiza (que havia deixado de aparecer entre as maiores no ano passado), ocupando a 22ª e 24ª posição, respectivamente.

VALOR

Quinze das 25 marcas apresentam uma variação positiva no comparativo com o ano anterior.

Delas, sete tiveram um crescimento de dois dígitos em seus valores de marca: Renner e Havaianas, com 17% (a maior variação positiva); Ipiranga, com 16%; a vice-líder do ranking, Bradesco, com 15%; Lojas Americanas, com 14%; Cielo, com 12% e Bohemia, com 10%.

"Enquanto a economia brasileira encolhe, o valor total das 25 marcas brasileiras mais valiosas cresceu 5,4% este ano. O portfólio, que valia R$ 104 bilhões no ano passado, passou a valer R$ 110 bilhões", disse André Matias, diretor de estratégia da Interbrand, em nota à imprensa.

Por outro lado, houve quedas expressivas no ranking. A maior delas foi do BTG Pactual (-27%), seguido pela Petrobras (-17%) e por Casas Bahia (-16%).

METODOLOGIA

O ranking foi desenvolvido em parceria com a empresa Provokers. Para chegar ao resultado, foi realizada uma pesquisa em todo o Brasil, que reuniu mais de 1.000 entrevistados e 124 marcas.

Também foram ouvidos gestores de marcas como Itaú, Bradesco, Skol, Havaianas, Renner e Ipiranga.

LISTA

Conheça as marcas e a variação em 2016

Itaú (+8%)

Bradesco (+15%)

Skol (+9%)

Brahma (+4%)

Banco do Brasil (+2%)

Natura (+1%)

Antarctica (+3%)

Petrobras (-17%)

Vivo (-8%)

Cielo (+12%)

BTG Pactual (-27%)

Lojas Americanas (+14%)

Renner (+17%)

Ipiranga (+16%)

Casas Bahia (-16%)

Porto Seguro (+2%)

Havaianas (+17%)

Extra (-7%)

Hering (-9%)

Totvs (-1%)

Bohemia (+10%)

CVC -

Rede (-9%)

Magazine Luiza -

Localiza (+7%)