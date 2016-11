Imposto IPVA continua com desconto em MS:

3,5% para carros e 2% para motos Para quem fizer pagamento à vista, desconto será de 15%

Proprietários de veículos devem começar a receber os boletos nos próximos dias. Em 2017, assim como ocorreu neste ano, haverá 30% de desconto na alíquota do imposto. Quem tem carros de passeio, pagará 3,5% do valor do veículo e donos de motos, caminhões e micro-ônibus terão de pagar 2% do valor do veículo.

Segundo publicação de hoje do Governo do Estado, para automóveis de oito lugares movidos a diesel a alíquota fica em 4,5%. No caso dos frotistas – que possuem mais de 30 veículos – a alíquota é de 1,5% para motos; 2% para automóveis, carros de passeio e utilitários; 3% para automóveis de oito lugares movidos a diesel; e 1% para caminhões e ônibus.

A publicação informa ainda que os carros,caminhão com qualquer capacidade de carga, ônibus e micro-ônibus para transporte coletivo de passageiros, caminhoneta, caminhoneta de uso misto e utilitário e veículos com capacidade de até oito pessoas (excluído o condutor) mantêm a isenção total no 1º ano. As motos mantém 50% de isenção, também no 1º ano.

O CÁLCULO

O valor do IPVA é apurado com a aplicação do percentual sobre o valor de mercado do veículo, constante da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Apesar de totalmente reformulado, mais claro e moderno, o formulário continua sendo emitido em formato único e deve chegar à casa dos proprietários com cerca de dois meses de antecedência. A intenção do governo do Estado é simplificar o processo e facilitar o entendimento do valor por parte do proprietário de veículo automotor.

Clique aqui e confira a lista dos valores de veículos divulgados hoje.