FINANÇAS Investimentos em Campo Grande

caíram 66% no ano passado Prefeitura destinou só R$ 70,2 milhões em 2017

Campo Grande passou o ano de 2016 praticamente sem investimentos novos, além dos necessários para o custeio da máquina pública. É o que aponta o relatório resumido da execução orçamentária, divulgado em suplemento do Diário Oficial da Capital (Diogrande) de segunda-feira. De acordo com a publicação, o ano de 2015 teve R$ 207,81 milhões empenhados para novos investimentos. Já em 2016, esse volume caiu para R$ 70,2 milhões, o que equivale a recuo de 66,2%.

O volume destinado a investimentos liquidados – ou seja, em que o serviço fora executado e pago – também caiu. O ano de 2016, ainda conforme o relatório, fechou com R$ 58,63 milhões em despesas liquidadas para investimentos, montante 52,7% inferior ao liquidado em 2015, R$ 124,013 milhões.

No mesmo período, as despesas da máquina pública municipal cresceram. O relatório apontou que as despesas primárias totais empenhadas fecharam com alta de 1,26% de um ano para o outro: passando de R$ 2,894 bilhões para R$ 2,930 bilhões. As despesas liquidadas – executadas e pagas – apresentaram crescimento de 5,68%, passando de R$ 2,552 bilhões, em 2015, para R$ 2,697 bilhões em 2016.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.