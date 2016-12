CRISE Inflação para famílias de baixa

renda chega a 7,39% em um ano

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado para calcular a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, ficou em 0,07% em novembro deste ano. A taxa é inferior à registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial de todas as faixas de renda, que registrou taxa de 0,18% no mesmo período.

Segundo dados divulgados hoje (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no entanto, em 12 meses o INPC acumula uma taxa de 7,39%, acima dos 6,99% acumulados pela inflação oficial neste mesmo período.

Pelo INPC, os produtos alimentícios tiveram queda de preços de 0,31% em novembro, enquanto os não alimentícios tiveram inflação de 0,25% no período.