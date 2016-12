Campo Grande Inflação fecha novembro 0,20%, menor índice para o mês em 16 anos Volta da bandeira amarela para energia impactou habitação, que teve maior índice

Campo Grande fechou o mês de novembro com inflação em 0,20%, menor índice para o mês dos últimos 16 anos, conforme o Índice de Preços ao Consumidor (IPC/CG), divulgado hoje pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais da Uniderp.

De acordo com o pesquisador do Núcleo, Celso Correia de Souza, grupos que contribuíram para a inflação do mês foram habitação (0,47%), vestuário (1,51%) e despesas pessoais (0,20%).

“Tivemos a volta da bandeira amarela para a energia elétrica, o que impactou o grupo de habitação”, explicou.

Em compensação, grupos de alimentação, transportes, educação e saúde tiveram deflações, fazendo com o índice de novembro, de 0,20%, fosse 0,13% menor em relação ao mês de outubro, quando taxa foi de 0,33%.

Expectativa para dezembro é que índice seja baixo, mesmo com o aumento dos combustíveis, anunciado pela Petrobras, segundo o pesquisador.

“Apesar do reajuste dos combustíveis, das festas de final de ano em que há aumento do consumo, tradicional nesse período, espera-se que a inflação seja baixa, devido à crise financeira que o país vive no momento”, explicou Souza.

Inflação acumulado nos últimos 12 meses é de 7,30%, acima do teto de 6,5% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.

Maiores índices acumulados por grupo foram educação (10,15%), alimentação (9,62%), despesas pessoais (8,29%) e saúde (7,56%).