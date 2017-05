ECONOMIA Inflação de Campo Grande fecha abril em 0,31%, menor índice desde 2013 Produtos do grupo alimentação foram principais responsáveis pelo índice

Inflação fechou abril em 0,31% em Campo Grande, a menor taxa para o mês desde 2012, quando indíce foi de 0,30%. Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi divulgado hoje pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais (Nepes), da Uniderp.

Grupo alimentação foi o principal responsável pelo resultado, com alta de 1,12%. Batata, tomate, laranja e ovos foram os produtos com maior aumento de preço.

Segundo o coordenador do Nepes, Celso Correia de Souza, este grupo sofre influência de fatores climáticos e da sazonalidade de alimentos como verduras, frutas e legumes.

"O clima não tem favorecido a produção desses hortifrútis, mas a carne bovina e o leite pasteurizado, que estiveram muito caros no final do ano passado, agora começam a ceder de preços, ajudando no controle da inflação”, explicou.

Também apresentaram inflação os grupos de vestuário (1,38%), transportes (0,39%), saúde (0,09%) e despesas pessoais (0,02%),

Em compensação, deflação nos grupos de habitação (-0,59%), com queda nos preços de vários eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e educação (-0,06%), com baixa nos itens papelaria, colaboraram para segurar a inflação na Capital.

Nos últimos 12 meses, inflação acumulada na Capital é de 4,44%, índice abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%.

Já no acumulado deste anos, inflação registrada foi de 1,34%.