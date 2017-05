Indústria Análise mensal mostra queda em todos os indicadores de março em relação a 2016 O recuo acumulado no trimestre sobre o faturamento real está em 6,7%

A indústria brasileira acumulou queda de 6,7% no faturamento real no primeiro trimestre de 2017, na comparação com igual período do ano passado.

A informação está na pesquisa Indicadores Industriais, divulgada hoje (3) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Também houve recuo na massa salarial e no emprego: -5,6% e -4,4%, respectivamente.

Em relação às horas trabalhadas, a queda foi de 3,3% e no no rendimento médio real, de 1,2%. A análise mensal revela queda de todos os indicadores em março deste ano ante o mesmo mês de 2016.

No entanto, na comparação com fevereiro, a atividade industrial em março deste ano mostra alguns sinais positivos. O faturamento real mês a mês aumentou 2,4%. Segundo a CNI, foi a terceira alta mensal consecutiva do faturamento em um período de cinco meses.

O rendimento médio cresceu 1,2% e a massa salarial aumentou 0,4% no mesmo período. Os outros indicadores caíram na comparação mês a mês, com recuo de 0,7% nas horas trabalhadas na produção e de 0,2% no emprego.

Na avaliação da CNI, os dados de março apontam continuidade da dinâmica observada em meses recentes. “Os dados da indústria alternam variações positivas e negativas, sem caracterizar ainda uma tendência de retomada da atividade”, analisou a entidade.