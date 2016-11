Economia Número de consumidores inadimplentes aumenta em Mato Grosso do Sul Índice é em comparação aos meses de outubro de 2015 e 2016

Inadimplência do consumidor aumentou 5,3% em outubro deste ano em Mato Grosso do Sul, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Dados são de pesquisa da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) divulgado hoje.

De acordo com o levantamento, em relação ao mês de setembro, inadimplência registrou aumento de 2%. Já no acumulado do ano, índice registrou alta de 1%.

Dourados é a cidade do Estado onde mais consumidores não conseguiram quitar as dívidas, com aumento de 4,8% na inadimplência, entre setembro e outubro. Já na Capital, índice é de 0,7%.

Quando comparado apenas os meses de outubro de 2016 e 2015, índice é ainda maior, sendo de 8,9% em Dourados e 5,7% em Campo Grande.

Apesar do aumento no número de inadimplentes, índice de recuperação de crédito teve resultado positivo, com aumento de 1,8% no número de cadastros de inadimplência excluídos em outubro.

De janeiro até outubro, índice de recuperação de crédito é 0,5% maior no Estado do que no ano anterior. No entanto, mesmo com número positivo no Estado, na Capital houve queda de 0,4% nas exclusões de cadastros inadimplentes.