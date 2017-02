IMPOSTOS MUNICIPAIS Inadimplência chega a 30%

e Capital abre 'caça' a devedores Dívida ativa de contribuintes chega a R$ 2,6 bilhões

Com um terço dos contribuintes deixando de recolher tributos, a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) prepara plano de combate à inadimplência e sonegação de impostos em Campo Grande.

A medida foi anunciada ontem pelo secretário da pasta, Pedro Pedrossian Neto como uma das prioridades para essa gestão.

De acordo com ele, hoje, o índice de inadimplência no município chega a quase 30%, tanto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) quanto do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

“A adimplência melhorou. Mas ainda é algo a se trabalhar. No caso do IPTU, um terço da população não paga o tributo. É um índice alto. No ISSQN, temos também um quadro de sonegação. Se a prefeitura fosse uma empresa, ela já teria quebrado”, destacou.

Entre as ações previstas na caça aos inadimplentes e sonegadores, Pedrossian Neto cita a criação de inspetorias dentro da Secretaria de Finanças e Planejamento para acompanhar especificamente dos setores tidos como mais problemáticos. Além disso, a prefeitura deverá investir em parcerias e modernizações de sistemas e programas.

