aquece atividade pecuária Alíquota caiu de 12% para 7%, o que melhorou mercado interno de MS

A redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 12% para 7% para operações interestaduais do gado em pé aumentou as vendas do boi e ajudou a reaquecer o setor em Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em julho, mês em que a medida emergencial entrou em vigor, foram registradas 44 mil operações de venda de gado vivo para abate em estados vizinhos.

O volume é 120% superior às operações registradas no mês anterior, antes da medida: em junho, elas fecharam em 20 mil cabeças de gado comercializadas, aproximadamente.

Para o presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul), Jonathan Barbosa, o resultado superou as expectativas do setor. “No mês passado, foram mais de 44 mil cabeças vendidas.

Em julho do ano passado, segundo dados oficiais, quando não tinha a redução da alíquota, havia saído no máximo 12 mil cabeças do nosso Estado. E esse resultado é só dos primeiros 30 dias, nós temos mais 60 até o término da redução. A Acrissul se sente bastante recompensada com essa decisão.

Em um momento de crise, o governo fez uma redução de alíquota. Com isso, todo mundo ganha, o governo do Estado, que, mesmo com a redução, arrecada mais, uma vez que aumentam as operações, o produtor rural e o consumidor, que recebe gado de qualidade”, destacou o presidente da instituição.

