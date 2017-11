Recurso federal Governo tenta liberação de R$ 30 milhões da União para custeio da Santa Casa Caso seja liberada, verba será usada para despesas do hospital

Governo de Mato Grosso do Sul autorizou pleito da Santa Casa para tentar, junto ao Ministério da Saúde, repasse de R$ 30 milhões para custeio do maior hospital do Estado. Resolução foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Secretário Estadual de Saúde, Nelson Tavares, disse ao Portal Correio do Estado que a autorização faz parte dos trâmites legais para a liberação da verba, mas ainda não há confirmação se o recurso será repassado pela União.

“Está bem encaminhado. Conversei com [o presidente] Temer e com o ministro da Saúde na segunda-feira e tem grandes possibilidades do dinheiro sair sim”, explicou Tavares.

Segundo o secretário, ele visitou o hospital e constatou que a situação é ruim, mas não detalhou quais seriam os problemas.

Os R$ 30 milhões estão sendo pleiteados pelo Governo do Estado para ajudar nas despesas da Santa Casa. Secretário informou que o dinheiro não será será usado para o custeio geral e não destinado especificamente para o pagamento do 13º salários dos funcionários.

“Vai ser incorporado no custeio geral da instituição que deve ajudar em todas as áreas”, disse.