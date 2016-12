PACTO DE AUSTERIDADES Governo estadual estuda redução de incentivos fiscais para 2017 Criação de Fundo de Estabilidade faz parte das propostas para melhorar as contas públicas dos estados

O governo do Estado retomou a discussão sobre a revisão dos incentivos fiscais concedidos à indústrias instaladas em Mato Grosso do Sul como forma de ajudar a equilibrar as contas. A proposta, que prevê a criação do Fundo Estadual de Estabilidade Fiscal, vem sendo discutida desde o fim do primeiro semestre deste ano e ganhou força após o anúncio da elaboração do Pacto de Austeridades entre estados e União como forma de ajustar as contas públicas.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a criação desse fundo, e outras medidas para ajustar as contas como a questão previdenciária e o teto de gastos dos estados, foram tema discussão entre governadores do Centro-Oeste, em encontro realizado em Brasília (DF) na última sexta-feira. “Este fundo serviria para convalidar os incentivos fiscais concedidos e que estão sendo questionados, como também ter um mínimo de 10% para uma reserva de estabilização fiscal e, consequentemente, potencializar investimentos”, explicou.

A criação do Fundo de Estabilidade Fiscal também foi discutida pelo secretário de Estado da Fazenda, Márcio Monteiro, em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no começo dessa semana. Segundo o secretário, a implantação do plano ainda está em fase de estudo e a análise conta com o apoio de outras secretarias. “Por enquanto, é uma proposta. Alguns estados já implantaram com a intenção de recuperar parte daqueles incentivos concedidos ao longo do tempo à algumas empresas”, declarou.

(*) A reportagem, de Renata Prandini, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.