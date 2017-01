MATO GROSSO DO SUL Governo disponibiliza R$ 336 milhões

do FCO para empréstimos Dinheiro poderá ser usado para pagamento de pessoal e custeio

Parte do montante do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO) disponível para Mato Grosso do Sul, R$ 336 milhões, poderá ser usada pelos empresários para operações de empréstimo de capital de giro. Este valor representa 30% do R$ 1,12 bilhão reservado para o programa empresarial neste ano.

A porcentagem destinada aos empréstimos foi definida depois de reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF-FCO), realizada na quinta-feira (26).

O presidente do CEIF e secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, explicou que “o conselho se reuniu para deliberar especificamente sobre o capital de giro dissociado, que é o dinheiro que o empresário utilizada para outros fins, que não o investimento”.

Ele disse ainda que esta era uma demanda forte do setor empresarial, especialmente neste momento de crise em que as vendas estão baixas. “Por isso a necessidade urgente da ampliação do recurso para essa modalidade”, completou.

Segundo as informações da assessoria de imprensa do governo, o Estado dispõe de R$ 2,24 bilhões do Fundo para investimentos rurais e empresariais. A intenção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) é a utilização integral do recurso.

OUTRAS MEDIDAS

O conselho aprovou ainda a possibilidade de fazer o empréstimo do capital de giro dissociado durante todo o ano. Antes, essa possibilidade era aberta de forma intercalada.

De acordo com as novas regras, os R$ 336 milhões destinados aos contratos de capital de giro dissociado serão liberados em partes iguais a cada trimestre pelas instituições financeiras autorizadas a fazer as operações do Fundo em Mato Grosso do Sul, como o Banco do Brasil, Sicredi e BRDE.

Também foram aprovadas medidas para garantir que o setor empresarial continue utilizando o FCO para a realização de novos investimentos por meio de uma condição nas operações de capital de giro.

A cada R$ 1 de capital de giro dissociado que o empresário pegar emprestado, ele deve emprestar outros R$ 3 para utilizar em investimentos no seu negócio.

LIMITES

Os limites das cartas-consultas simplificadas — as que são analisadas diretamente pelo Banco do Brasil, Sicredi e BRDE e homologadas pelo CEIF-FCO — foram elevados de R$ 200 mil para R$ 400 mil.

Para a contratação de capital de giro dissociado, os novos limites ficaram da seguinte forma: R$ 90 mil para microempresas; R$ 270 mil para pequenas empresas; R$ 400 mil para pequenas-médias empresas; R$ 600 mil para médias empresas e R$ 800 mil para grandes empresas. (Com assessoria)