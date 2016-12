Balanço Governo coloca obra inacabada em

lista de metas cumpridas em 2016 Estado afirma que cumpriu 71% dos objetivos deste ano

Balanço da gestão deste ano de Reinaldo Azambuja (PSDB) apresentado por secretariado estadual nesta quarta-feira indica que houve conclusão de 71% das ações planejadas pra este ano, no entanto, muitos objetivos do Governo chamam atenção pelo fato de serem realizados há décadas ou ainda não terem sido concluídos. Conclusão do Hospital do Trauma, que ainda está em andamento, está na lista de metas cumpridas, segundo o Governo.

Há expectativa que durante o evento também seja apresentado balanço do fechamento das contas do Estado neste ano. De acordo com o Estado, das 204 iniciativas que estavam previstas para este ano, 145 foram cumpridas. No ano passado, segundo o Governo, o resultado alcançado foi de 65%.

No setor da saúde, o Estado elenca como metas cumpridas, além do Hospital do Trauma, a terceirização do Hospital Regional de Ponta Porã, Caravana da Saúde em quatro cidades e construção do subsolo e térreo do Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

Em infraestrutura, o Governo define como objetivos cumpridos operação do ramal de gás natural em Três Lagoas, ordem de serviço de 42 pontes e 113,7 quilômetros de rodovias e saneamento básico.

Outras metas como Programa Vale Renda, monitoramento da fronteira com instalação de 90 câmeras, Jogos Escolares e entrega de 5 mil unidades habitacionais.