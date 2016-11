PACOTE DE MEDIDAS Governo admite que servidores podem

ficar sem reajuste em 2017 Governo federal exigiu suspensão de reajuste para recebimento de recurso

A Secretaria de Estado de Fazenda admite a possibilidade de congelamento dos salários dos servidores públicos estaduais por dois anos. A suspensão dos reajustes faz parte do pacote de medidas que deverão ser adotadas pelos estados brasileiros como contrapartida pelo repasse das multas arrecadadas com a Lei da Repatriação.

De acordo com o secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Márcio Monteiro, a proposta de congelamento dos salários ainda não está consolidada, mas pensar em aumento de salário com o cenário atual seria uma “insanidade”. “Isso [congelamento dos salários] foi ventilado ontem [terça-feira]. Não sabemos o teor dessa proposta na íntegra. Mas, evidentemente, que, pelo tamanho da crise, pela previsão de não crescimento da receita, o PIB brasileiro crescendo em índices pífios, não sobra oportunidade para a gente começar a planejar aumentos, o que seria uma insanidade. Iria refletir diretamente até mesmo no próprio servidor uma irresponsabilidade dessa”, completou.

(*) A reportagem, de Renata Prandini, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.