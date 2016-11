REFORMA Governo admite fazer mudanças na Previdência de Mato Grosso do Sul Medidas visam atender a pacto dos estados

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) reafirmou ontem em Brasília, que o Governo do Estado fará mudanças na Previdência estadual para equalizar com a reforma nacional, mais ampla que será debatida com o presidente Michel Temer (PMDB). “Dependemos dos estudos para fazer esta equalização” destacou, lembrando que a ideia é reduzir o deficit que que deve fechar este ano próximo de R$ 800 milhões.

Entre as mudanças consideradas prioritárias, estão instituir regime de previdência complementar para o servidor que se aposenta acima do teto e ainda a venda de ativos do Estado (entre eles, estariam bens que ainda compõem o patrimônio do extinto Previsul) para capitalizar o fundo de previdência constituído a partir de 2012, com a segregação de massa.

A Previdência aumenta a cada ano mais de R$ 200 milhões em MS, o que impacta fortemente o Tesouro.

Azambuja lembrou que os estados estão passando por uma reestruturação. “Já estamos construindo a reestruturação administrativa. Fizemos um pouco em 2014 para entrar em 2015 já com essa execução. Planejamos e vamos fazer agora uma nova mudança administrativa para gerar economias. Estamos discutindo, fizemos o censo previdenciário, mas estamos discutindo previdência também, porque existe um déficit enorme e quem paga esse déficit é a população sul-mato-grossense”, enfatizou.

(*) A reportagem, de Jones Mário e Clodoaldo Silva, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.