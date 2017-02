ORIGEM ANIMAL Governadores unificam política de

defesa agropecuária dos estados do Sul Assinatura de resolução foi feita durante reunião do Codesul

Produtos de origem animal de Mato Grosso do Sul terão livre circulação, sem qualquer obstáculo sanitário, nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

A resolução sobre o projeto de lei que autoriza a equivalência dos serviços estaduais de inspeção de produtos de origem animal entre os membros do consórcio foi assinado pelos governadores destes quatro estados que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) na quarta-feira, em Cascavel (PR).

A equivalência dos serviços estaduais de inspeção de produtos de origem animal deve uniformizar os procedimentos adotados em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O projeto de lei, que será enviado aos poderes legislativos dos estados, permitirá o reconhecimento bilateral na fiscalização de produtos de origem animal. No escopo do projeto consta a especificação de que os serviços serão realizados por meio de servidores estaduais e empresas especificamente credenciadas para essa finalidade.

“Temos um mercado aberto onde a demanda deve dobrar nos próximos 50 anos, e quem é que pode assumir isso? Nós podemos ocupar esse mercado se tivermos uma integração nas políticas públicas, normas estáveis que forneçam segurança jurídica para atrair empresários “, disse o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Segundo o secretário de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Mendes Lamas, o objetivo da equivalência na inspeção é a livre circulação de produtos de origem animal sem qualquer obstáculo e ainda assegurar ao consumidor um produto de qualidade.

Lamas também explicou que o regramento alcança todos os produtos de origem animal (carnes bovinas e suínas, queijos, doce de leite, embutidos no geral, etc).

LONGA DATA

Ele ainda lembrou que o assunto já vem sendo debatido há um longo tempo e já atingiu um grau de maturidade, que permitiu aos governos assinarem a resolução.

“Tem uns três ou quatros anos que existe essa expectativa dentro do nicho produtivo. Isso vem sendo discutido e temos aparado as arestas, porque cada estado tem suas peculiaridades que têm que ser consideradas. Felizmente nós chegamos a um denominador comum”, finalizou.

O Codesul – que tem como premissa o desenvolvimento econômico e social da região sul do País além da busca por alternativas aos desequilíbrios regionais – colocou o tema em discussão nas Assembleias porque reconhece a importância da cadeia de produção de produtos agropecuários, da industrialização, de agregação de valor e da oferta de produtos de origem animal e, ainda, o impacto econômico que a medida pode significar.