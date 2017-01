PESA NO BOLSO Gasolina sobe na Capital e nova alta deve atingir consumidor a partir de amanhã Na última semana houve aumento e reajuste na pauta vai acarretar nova alta

Preço médio da gasolina voltou a subir na última semana em Campo Grande, mesmo depois de anúncio feito pela Petrobras, de redução nos preços da gasolina e diesel nas refinarias. Segundo levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), preço médio do litro da gasolina saltou de R$ 3,543 para R$ 3,594.

Na última quinta-feira (26), Petrobras anunciou redução de 1,4% no preço da gasolina e de 5,1% no do diesel. Mesmo com a baixa, já era esperado que a queda não chegasse aos consumidores, por conta da alta no frete, que impede redução de preço nas distribuidoras.

Além do aumento já registrado, nova alta nos combustíveis deve atingir o bolso do consumidor sul-mato-grossense partir de amanhã, por conto do reajuste na pauta fiscal, referência para cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Conforme pesquisa da ANP, feita em 31 postos de combustíveis da Capital, preço do litro da gasolina na última semana é o maior registrado neste ano.

No comparativo entre as semanas do mês, preço médio do litro foi de R$ 3,534 na primeira semana, subindo para R$ 3,592 na segunda semana. Queda foi registrada no período entre os dias 15 ao dia 21, com valor de R$ 3,543 e tendo novo aumento de R$ 0,051 na última semana.

Com relação a variação entre os estabelecimentos, menor valor encontrado foi de R$ 3,399 e o maior de R$ 3,699, diferença de até R$ 0,30 entre um posto e outro.

PAUTA FISCAL

Com reajuste da pauta, maior impacto é no valor do etanol, com variação de 4,62% na pauta, o que deve representar aumento de cerca de R$ 0,04 no preço final das bombas nos postos.

Com os novos valores, pauta do etanol passa de R$ 3,03 para R$ 3,17 (+ 4,62%), já o diesel comum sobe de R$ 3,31 para R$ 3,40 (+ 2,71%) e a gasolina comum aumenta de R$ 3,72 para R$ 3,77 (+ 1,34%).