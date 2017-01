Reajuste Gasolina sobe em 18 estados e preço

chega a R$ 3,66 em Mato Grosso do Sul No País, custo médio do combustível alcançou R$ 3,762 o litro

O preço médio da gasolina no país subiu na primeira semana de 2017 e atingiu R$ 3,762 o litro, um valor acima do registrado em todas as semanas de 2016. O reajuste de preços foi registrado em 18 estados. Em Mato Grosso do Sul, a alta foi de 0,14% e o custo da gasolina passou para R$ 3,661, o litro. Os dados são de levantamento divulgado nesta sexta-feira (6) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que monitora semanalmente os preços dos combustíveis no país.

Os dados mostram que o reajuste da gasolina ganhou fôlego a partir de dezembro do ano passado, quando a Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias. Apenas nas últimas quatro semanas, o valor do combustível subiu 1,92%. Em todo o ano de 2016, o preço da gasolina se apreciou 3,3%, abaixo da inflação. Na semana, a alta foi de 0,18%.

Diesel e etanol

Já o preço do diesel registrou uma leva queda na primeira semana do ano, interrompendo uma sequência de quatro semanas consecutivas de alta de preços, apontam os dados da ANP. O diesel, que encerrou 2016 com o maior valor registrado no ano (R$ 3,051/litro), atingiu um preço médio de R$ 3,046 na primeira semana de 2017.

Já o etanol registrou nesta semana a sua quinta alta consecutiva de preços, de acordo com o levantamento da ANP. O preço médio do litro do etanol no país atingiu R$ 2,863 o litro, alta de 0,67% em apenas uma semana. Em 2016, o etanol foi o combustível com maior alta de preços, um reajuste de 6,88% nos postos de combustível.

Para chegar ao preço médio da gasolina, a ANP consultou 5.670 postos na semana. Para registrar o preço do etanol e do diesel, a agência procurou 5.107 e 3.557 postos de combustível, respectivamente.

Reajuste nas refinarias

Desde outubro a Petrobras pratica uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para definir os valores da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias. Na última reunião, realizada no dia 5, a Petrobras aumentou o preço do diesel e manteve o da gasolina.

Em dezembro, a Petrobras aumentou o preço do diesel e da gasolina. Nas reuniões anteriores, em outubro e novembro, a estatal reduziu os preços.

Variação por estado

Além de uma média nacional de preços, a ANP divulga semanalmente os valores praticados por Estado. Na semana encerrada no dia 6, o Acre foi estado com a gasolina mais cara, de R$ 4,231 o litro. Já a mais barata foi registrada em Pernambuco, uma média de R$ 3,552 por litro.

Veja a preço médio da gasolina por estado e sua variação em relação a semana anterior:

Acre

R$ 4,231, alta de 0,38%

Alagoas

R$ 3,733, queda de 0,35%

Amapá

R$ 3,825, alta de 4,08%

Amazonas

R$ 3,993, alta de 0,15%

Bahia

R$ 3,753, queda de 1,13%

Ceará

R$ 3,9800, queda de 0,18%

Distrito Federal

R$ 3,724, alta de 1,83%

Espírito Santo

R$ 3,740, queda de 1,01%

Goiás

R$ 3,903, sem variação

Maranhão

R$ 3,61, alta de 0,03%

Mato Grosso

R$ 3,782, alta de 0,50%

Mato Grosso do Sul

R$ 3,661, alta de 0,14%

Minas Gerais

R$ 3,827, alta de 0,31%

Pará

R$ 4,093, alta de 0,57%

Paraíba

R$ 3,613, queda de 1,12%

Paraná

R$ 3,694, alta de 0,76%

Pernambuco

R$ 3,552, queda de 1,47%

Piauí

R$ 3,642, alta de 0,69%

Rio de Janeiro

R$ 4,023, alta de 0,52%

Rio Grande do Norte

R$ 3,926, queda de 0,18%

Rio Grande do Sul

R$ 3,909, queda de 0,26%

Rondônia

R$ 3,971, alta de 0,05%

Roraima

R$ 3,884, alta de 0,18%

Santa Catarina

R$ 3,670, alta de 0,22%

São Paulo

R$ 3,605, alta de 0,31%

Sergipe

R$ 3,743, alta de 0,29%

Tocantins

R$ 3,838, alta de 2,18%