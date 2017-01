custo alto Gás de cozinha e diesel no Estado

ficarão entre os mais caros do país Confaz publicou tabela com preço médio a ser aplicado a partir do dia 16

O preço médio ponderado ao consumidor em Mato Grosso do Sul para alguns combustíveis será um dos mais caros do Brasil. A tabela com novos valores que devem ser adotados no Estado a partir de segunda-feira (16) foi publicada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) no Diário Oficial da União.

Na lista de mais caros, quem abastece gasolina aditivada em alguma das 79 cidades sul-mato-grossenses pode pagar até R$ 5,03 por litro, que representa o sexto valor mais pesado do país.

Outro combustível que pesa muito no bolso e é mais utilizado que a gasolina aditivada é o diesel S-10. Se comparada a listagem com outros estados, Mato Grosso do Sul aparece em quarto lugar no ranking dos mais caros. O preço médio ponderado por aqui é de R$ 3,47. Quem está cobrando mais que o governo estadual daqui é Mato Grosso (R$ 3,50), Acre (R$ 3,79) e Amapá (R$ 4,04).

Já na hora de comprar o gás de cozinha, ou o GLP P13, o produto em MS aparece como o quinto mais caro, com preço médio ponderado de R$ 4,85 por quilo, o que representa R$ 63,05 no botijão de 13 quilos, que é o vendido para residências.

O ato fixando esses valores consta na edição de segunda-feira (9), do Diário Oficial da União, e foi assinado pelo secretário executivo do Confaz, Manuel dos Anjos Marques Teixeira.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) para verificar se haverá alguma política neste ano para alterar os preços para baixo. Retorno só deve ser dado amanhã (12).

VALORES A SEREM PRATICADOS A PARTIR DO DIA 16

Gasolina comum - R$ 3,72

Gasolina aditivada - R$ 5,03

Diesel S10 - R$ 3,47

Óleo diesel - R$ 3,31

Gás de cozinha (GLP P13) - R$ 63,05

GNV - R$ 2,36

*Preço médio ponderado ao consumidor final para Mato Grosso do Sul

OS MAIS CAROS NA GASOLINA COMUM

1º - AC - R$ 4,25

2º - PA - R$ 4,06

3º - AM - R$ 4,00

4º - MG - R$ 3,99

5º - RJ - R$ 3,99

9º - GO - R$ 3,89

15º - MT - R$ 3,83

16º - DF - R$ 3,76

18º - MS - R$ 3,72

OS MAIS CAROS NO GÁS DE COZINHA

1º - MT - R$ 75,66

2º - AP - R$ 66,56

3º - TO - R$ 65,52

4º - RR - R$ 63,57

5º - MS - R$ 63,05

OS MAIS CAROS NO DIESEL S10

1º - AP - R$ 4,04

2º - AC - R$ 3,79

3º - MT - R$ 3,50

4º - MS - R$ 3,47