A PARTIR DE AMANHÃ Frigoríficos de MS serão inspecionados por auditores dos EUA e Coreia do Sul Trabalhos começam amanhã e tem objetivo de renovar autorizações de exportação

Frigoríficos de Mato Grosso do Sul e de outros quatro estados serão inspecionados por auditores do serviço veterinário dos Estados Unidos e da Coreia do Sul a partir de amanhã.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), serão inspecionados frigoríficos de bovinos, suínos e aves, além de laboratórios, superintendências federais de Agricultura (SFAs) e escritórios do Mapa nos estados.

Equipes dos Estados Unidos visitarão abatedouros em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Está prevista inspeção em nove plantas frigoríficas, que não foram divulgadas.

Trabalho dos norte-americanos se destina à renovação das autorizações de exportação de carnes bovina e suína e vai até o dia 2 de junho.

Já os veterinários da Coreia do Sul vão realizar inspeção em oito plantas frigoríficas de suínos e aves para habilitar o Brasil a exportar esses produtos para o mercado.

Além de unidades em MS, sul-coreanos fiscalizarão frigoríficos em São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

Ano passado, Coreia do Sul importou US$ 1,26 bilhão de cortes suínos e US$ 266 milhões de carne de frango do mercado mundial.