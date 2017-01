Emprego Franquias: é hora certa de investir? Confira quais são as vantagens de investimento

Com as taxas de desemprego batendo índices recordes – são 12 milhões de desempregados no País – tem crescido a abertura de novas empresas. Muitos desses novos investidores apostam em franquias na busca por maior segurança de sucesso. O mercado de franquias no Brasil teve crescimento de 8,8% em sua receita no terceiro trimestre de 2016 ante o mesmo período do ano passado, segundo dados da Pesquisa de Desempenho Trimestral do setor, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O faturamento passou de R$ 35,699 bilhões para R$ 38,836 bilhões nesse mesmo período. O número de unidades franqueadas aumentou 7,2% no terceiro trimestre, na comparação com os mesmos meses de 2015.

Apostar em uma franquia tem suas vantagens, mas, como todo novo empreendimento, também apresenta alguns riscos.

Entre as vantagens, estão:

Maior garantia de sucesso

Numa operação de Franchising estruturada corretamente o franqueado adquire o conhecimento necessário à instalação, operação e gestão de um negócio cujo “modelo” já foi testado e comprovado na prática.

Um bom franqueador, que seja ético, sério e profissional e que não queira colocar em risco a sua marca, terá testado exaustivamente, em uma ou mais unidades-piloto (instaladas, operadas e geridas pelo próprio franqueador e não por um “franqueado-cobaia”), o “conceito” de negócio que o franqueado será autorizado a reproduzir. Este é um dos motivos pelos quais a probabilidade de sucesso de uma franquia é maior que de um negócio independente.

Marca conhecida

Muitas vezes, a marca do franqueador já é bastante conhecida do público consumidor. Ou, graças aos esforços cooperados de todos os integrantes da rede, tem melhores chances de se tornar mais conhecida do que uma marca nova que esteja na fachada de um único negócio que o empreendedor precisa desenvolver do zero.

Facilidade na instalação

Um bom franqueador, que esteja preparado de verdade para cumprir seu papel, preocupa-se em oferecer a seus franqueados toda uma série de benefícios e serviços que facilitam a implantação e o início da operação, especialmente no que se refere a assessoria na escolha do “ponto”, projeto de instalação, aquisição dos materiais e treinamento quanto a práticas administrativas e comerciais e auxilio na publicidade e propaganda.

Desenvolvimento contínuo

Os franqueadores mais bem-estruturados têm condições de coletar informações e sugestões de cada um dos integrantes da rede para, em seguida, processá-las e repassá-las aos demais. Além disso, os próprios franqueados de cada rede costumam manter contato entre si para a troca de idéias e experiências com relação aos mais diversos aspectos do negócio.

Aliás, vários franqueados afirmam que, depois de algum tempo nessa condição, quando já absorveram do franqueador as informações e os conhecimentos mais importantes que o mesmo tinha a lhes oferecer, a melhor coisa que a franquia lhes traz é, precisamente, a possibilidade de manter um permanente intercâmbio com os demais integrantes da rede, o que garante que cada um aprenda com os demais e que todos trabalhem juntos para o bem e o sucesso da rede como um todo.

Maior poder de negociação

Um indivíduo, ao adquirir uma franquia, passa a obter um poder de negociação próprio de uma rede com inúmeras unidades, o que seria impossível se ele estivesse sozinho.

Devido ao tamanho da rede e à sua perspectiva de crescimento, o franqueado consegue ter acesso a preços reduzidos e condições de pagamento (e, em alguns casos, de entrega também) mais facilitadas e, inclusive, junto a alguns fornecedores com os quais jamais conseguiria fechar uma negociação por conta própria.

Desenvolvimento de novos métodos e produtos

Um bom franqueador se preocupa com a pesquisa e o desenvolvimento constante de novos serviços, produtos, métodos e sistemas para sua rede de franquias.

Um franqueador que se preze estará permanentemente estudando a concorrência, procurando por novas idéias, firmando novas parcerias, fazendo projeções, acompanhando as variações demográficas do mercado e criando novos produtos e serviços para que os franqueados possam manter um bom nível de vendas.