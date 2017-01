5 ANOS EM QUEDA Financiamento de veículos cai 12,4%

no Brasil em 2016, diz Cetip

O número de veículos vendidos com financiamento no Brasil recuou 12,4% em 2016, na comparação com o ano anterior, segundo informou nesta sexta-feira (13) a Cetip, que opera a base integrada de dados que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos oferecidos como garantia em operações de crédito.

É o quinto ano consecutivo de números menores para as aquisições com crédito, mas o índice é menor que os 17% registrados em 2015. Desde 2011, o volume só cai. No total, foram 4,65 milhões de carros, comerciais leves, motos, ônibus e caminhões financiados no ano passado.

Os modelos novos puxaram a queda, com baixa de 25,6%, para 1,7 milhão de unidades. O valor é superior aos 20,1% de recuo na venda de veículos novos em geral, incluindo o pagamento a vista.

Segundo a associação de fabricantes (Anfavea), as vendas a prazo atingiram um mínimo histórico de 51,7% das vendas em novembro. Já os usados apresentaram variação negativa de 2% nos financiamentos, para 2,91 milhões de unidades.

Automóveis

Entre os carros de passeio, apenas os "usados maduros" (entre 9 e 12 anos de idade) avançaram, com alta de 16,3% na comparação com 2015.

No entanto, a maioria dos usados financiados em 2016 tinha de 4 a 8 anos, que são considerados "usados jovens". Foram 1,45 milhão de unidades. Os seminovos (até 3 anos) somaram 778 mil unidades.

Tipo de crédito

A grande maioria das vendas a prazo são feitas pelo Crédito Direto ao Consumidos, o CDC, que representou 80,7% do total. Os consórcios ficaram com 16,6%, e o leasing com 1,2%.

O prazo médio para o pagamento foi de 36,9 meses para veículos novos e chegou a 42,8 meses para os usados de 4 a 8 anos., segundo a Cetip.

Motos

As vendas financiadas de motocicletas sofreram queda de 21,3% em 2016, mesmo com uma leve alta de 0,7% nos contratos deste tipo para modelos usados.