BALANÇO Financiamento de veículos cai 10% em Mato Grosso do Sul com crédito restrito Foram 78,7 mil veículos financiados, 9,3 mil a menos que em 2015

O agravamento da recessão econômica e, consequentemente, a queda no poder aquisitivo da população e o endurecimento dos bancos para a liberação de crédito por medo de calotes, derrubaram o volume de financiamento de veículos novos e usados em Mato Grosso do Sul. De acordo com levantamento da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), no ano passado, o volume de automóveis financiados somou 78.791 unidades, sendo 28,2 mil novos e 50,5 mil usados; o que corresponde a 10% a menos em comparação ao ano anterior. Em 2015, a Cetip havia registrado 88,1 mil unidades no Estado, 9,3 mil a mais em relação a 2016.

O estudo é feito pela Unidade de Financiamentos da Cetip, companhia de capital aberto que opera maior banco de dados sobre financiamentos de veículos do País, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Em todo o ano passado, os financiamentos de automóveis leves no Estado somaram 64,1 mil unidades, 7,4% a menos quando comparado com o ano de 2015 (69,3 mil veículos). Do total de veículos leves financiados em 2016, 46,6 mil eram usados e 17,5 mil novos.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.