Feirão de Imóveis da Caixa Econômica Federal será realizado entre os dias 26 e 28 de maio em Mato Grosso do Sul.

O calendário foi divulgado no último sábado pelo diretor de Habitação da Caixa, Paulo Antunes de Siqueira, durante visita a Campo Grande, e de acordo com o representante do banco sinaliza reaquecimento do mercado imobiliário local, favorecido pelo crescimento de crédito para habitação neste ano.

“Tivemos aumento no volume de crédito imobiliário em torno de 24% no primeiro trimestre deste ano no Brasil e isso também se reflete sobre o crédito de Mato Grosso do Sul, o Estado acompanha a Caixa. As novidades é que as operações estão abertas, nós temos orçamento para aplicar e as construtoras locais estão acreditando nesse novo momento e nos apresentando projetos. Há empreendimentos a serem contratados, o crescimento do primeiro trimestre já demonstra uma melhora e o cenário tende a melhorar sobretudo no segundo semestre no ano que vem”, destacou.

Em relação à expectativa de comercialização para o Feirão de Imóveis, o diretor de Habitação de Caixa lembra que o evento sempre é um bom indicativo para o setor.

“Se os empresários estivessem realmente pessimistas, eles não iriam fazer. Feirão anima o mercado. É uma maneira de você levar todo mundo, quem quer comprar, quem quer vender, quem tem dinheiro para financiar e a Caixa num mesmo local, e fazer até mesmo promoção e desconto nos valores dos imóveis; as pessoas continuam sonhando com a casa própria”, concluiu.

No ano passado, a feira resultou em 750 imóveis negociados durante os três dias de evento.