campo grande Feira de Orgânicos renova

visual e recebe melhorias Expositores também poderão contar com mais segurança no local de vendas

Após oito anos atendendo a população campo-grandense com hortaliças livres de agrotóxicos, a tradicional Feira de Orgânicos da Praça do Rádio Clube ganhou retoques no visual e melhorias em segurança e iluminação.

As intervenções, entregues oficialmente ontem, durante solenidade de comemoração do aniversário do espaço, são resultado de parcerias do poder público municipal com o empresariado do entorno, além de secretarias municipais e instituições que já trabalham no âmbito da agricultura familiar, entre elas, a Agência de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul (Agraer) e o Sebrae.

Ao todo, há 13 barracas comercializando produtos no local atualmente, mas a expectativa é de que novos produtores passem a utilizar o espaço, em função da revitalização da feira, de acordo com o prefeito Marcos Trad (PSD).

Além da reforma do calçamento e da pintura de meio-fio, as barracas ganharam coberturas novas e layout repaginado; o espaço destinado à feira também recebeu iluminação; e a Guarda Municipal levou o Núcleo Operacional do Centro para a praça, atendendo a pedido dos produtores e da comunidade do entorno por reforço na segurança.

Em contrapartida, permanece sem prazo para liberação de recursos o pacote de projetos para o setor, apresentado por Campo Grande no primeiro trimestre deste ano ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Com valor total de R$ 36,9 milhões, as propostas incluem desde ações de infraestrutura e logística até fortalecimento da agricultura familiar, agropecuária, piscicultura e apoio ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.