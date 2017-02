MATO GROSSO DO SUL Fechamento do JBS acende novo sinal

de alerta no setor de frigoríficos Entidades estão pessimistas em relação ao segmento de carnes neste ano

A Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores (Assocarnes) de Mato Grosso do Sul não prevê recuperação do setor para este ano. O sinal de alerta foi aceso após o anúncio de fechamento da unidade do grupo JBS em Coxim. Embora, segundo a assessoria da companhia, a causa do fechamento seja por questões contratuais com o antigo dono da planta, locada pela companhia, a queda no consumo interno da carne tem gerado preocupação. A afirmação é do presidente da instituição, João Alberto Dias.

De acordo com ele, o consumo de carne bovina em todo o País recuou uma média de 15% a até 20% no ano passado. O motivo está relacionado, principalmente, à queda do poder aquisitivo da população brasileira. Com a alta na inflação e aumento no número de desempregados, as famílias estão migrando para outras proteínas de origem animal, como o frango e suínos.

“Essa queda é preocupante para o setor, sinaliza que 2017 não vai ser melhor que em 2016. Tudo está interligado à economia nacional e ao poder de compra da população, que indica que será apertado neste ano também. Todas as análises estão prevendo melhora somente a partir de 2018”, destacou Dias. O presidente da Assocarnes completa: “Só esperamos que não seja pior que em 2016”.

